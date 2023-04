F1: Fontana, intenzione di tutti è la continuità del Gp a Monza

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Per quanto riguarda il Gp all'autodromo di Monza "abbiamo avuto la garanzia che sicuramente l'intenzione da parte di tutti è quella di fare in modo che questo grande evento sportivo, uno dei più importanti di Regione Lombardia, ma direi di tutto il panorama nazionale, continuerà a svolgersi": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo il tavolo di ieri al Mit tra la Regione, il Comune di Monza e l'Aci convocato per dare al Gp "una prospettiva temporale più ampia possibile".

"Abbiamo affrontato dei problemi relativi ai lavori che dovranno essere svolti e c'è stata la disponibilità ad essere il più rapidi possibile in modo che appena completato l'ultimo giro di macchine del Gran Premio di settembre - ha spiegato Fontana - il giorno dopo inizieranno immediatamente i lavori in modo di essere pronti per l'anno successivo". (ANSA).