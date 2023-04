(ANSA) - MILANO, 26 APR - È tutta dedicata agli adolescenti la collana ElectaYoung, una nuova proposta editoriale del Gruppo Mondadori.

"Fedeli al nostro motto delle origini, 'per formare nuove generazioni di lettori è necessario stimolare la passione alla lettura fin da piccoli', e convinti che questa passione vada coltivata anno dopo anno con prodotti studiati per ogni età, salutiamo con gioia la nascita di ElectaYoung che accompagna i giovani lettori dei libri ElectaKids ed ElectaJunior nel complicato ma sempre affascinante passaggio dall'infanzia all'età adulta", ha dichiarato Virginia Ponciroli, responsabile editoriale della Saggistica di Mondadori Electa, Piemme e Sperling & Kupfer. La prima autrice a inaugurare la collana è Sara Ciafardoni con La ragazza che scrive, in libreria dal 26 aprile. Così come Jolanda Renga, nel suo romanzo Qualcosa nel modo in cui sbadiglia in uscita a settembre, Ciafardoni documenta la presa di coscienza della propria identità tramite la scrittura, le relazioni e l'accettazione di un corpo non perfetto ma speciale.

Legati ai temi della crescita, affrontati tramite il filtro della divulgazione, due titoli affidati alle voci più rappresentative del gruppo degli unfluencer ("influencer non convenzionali" del mondo del web 3.0): il primo è Andrea Nuzzo (Nootso) con Le 7 cose che avrei voluto sapere prima di…., mentre di una fisicità femminile e femminista, orgogliosa e battagliera, parlerà in Diario non conforme l'attivista body positive Dalila Bagnuli. (ANSA).