Mobilitazione di Alleanza VerdiSinistra contro i tagli in sanità

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Una giornata di mobilitazione nazionale sulla sanità per ribadire che "servono investimenti per nuovo personale e apparati moderni" e in segno di solidarietà con il personale sanitario sempre più vittima di atti di violenza. A lanciarla per domani, 27 aprile, è Alleanza Verdi Sinistra con l'iniziativa 'Fin troppo pazienti' nell'ambito della quale si terranno presidi, sit-in, manifestazioni, flash mob davanti alle strutture ospedaliere e sanitarie.

La giornata di mobilitazione si terrà a pochi giorni dal voto in Parlamento del Def, "che certifica che la destra prevede tagli alla sanità pubblica, non mette un centesimo in più per assumere nuovi medici e personale sanitario, e non investe alcuna risorsa per ridurre le liste di attesa che hanno ormai dimensioni vergognose", spiegano da Alleanza Verdi Sinistra.

"Bisogna tornare a fare della salute il principale campo di lotta politica e civile - afferma Donatella Albini, responsabile sanità Sinistra Italiana Lombardia - costruire un movimento popolare che indichi la strada della riforma, dare valore ai principi costituzionali di equità e solidarietà riaffermando in tutte le sedi anche istituzionali il diritto alla salute come bene primario non negoziabile come ricchezza sociale fondamentale, non penetrabile dalla compatibilità col profitto".

In Lombardia si terranno presidi nelle principali province della regione, come ad esempio, per citarne solo alcuni, all'ospedale San Paolo di Milano, al San Gerardo di Monza, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al San Matteo di Pavia, all'ospedale Sant'Anna in provincia di Como. (ANSA).