Lombardia avvia protocollo per sostegno ai caregiver familiari

(ANSA) - MILANO, 26 APR - È stato sottoscritto all'Ats di Bergamo un accordo che ha l'obiettivo di creare un network a sostegno dei caregiver familiari. Il protocollo propone una connessione volta a integrare la cooperazione tra i diversi soggetti, monitorando i processi operativi e sensibilizzando sui bisogni e diritti dei caregiver "per contrastare l'isolamento sociale, individuare situazioni 'invisibili', favorire la salute delle persone curate e curanti".

L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha sottolineato come "quella dei caregiver sia una figura che deve trovare sempre maggior tutela e consapevolezza". Il caregiver, ha aggiunto, è "un attore attivo della rete dei servizi e una preziosa risorsa alla quale abbiamo voluto garantire, oltre alle risorse economiche anche un riconoscimento giuridico".

L'auspicio è che il protocollo sottoscritto a Bergamo, possa essere una "buona pratica di riferimento per l'intera realtà lombarda".

Per l'assessore alla Casa e Housing sociale della Regione Lombardia, Paolo Franco, la parola d'ordine è "investire nel senior-house".

Il progetto 'Laboratorio Caregiver', spiega, "è di fondamentale importanza per tante famiglie" e "il nostro principio guida è l'assistenza domiciliare: dobbiamo inserire come priorità l'accessibilità di ogni casa, questo significa appartamenti con servizi in comune, dalla palestra alla lavanderia, all'assistenza sociosanitaria commisurata alle condizioni del fragile".