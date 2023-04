LaFil, Filarmonica di Milano si trasferisce al Mudec

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Dal 22 al 28 maggio 2023, LaFil - Orchestra Filarmonica di Milano - trasferirà la propria residenza al Museo delle Culture all'interno del percorso della mostra "Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen".

Sarà proprio la mostra a dare ispirazione continua ai musicisti de LaFil, in un dialogo continuo di rimandi tra arte surrealista e musica classica, momenti concertistici e performance improvvisate. Il progetto è frutto della collaborazione tra LaFil - Filarmonica di Milano e 24 ORE Cultura, che sarà anche occasione per parlare di musica d'autore attraverso incontri con professionisti della cultura concertistica e per partecipare a laboratori. (ANSA).