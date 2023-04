La metro 4 di Milano chiude nei week-end a maggio e giugno

(ANSA) - MILANO, 26 APR - La linea quattro della metropolitana di Milano non circolerà nei fine settimana di maggio e giugno e anche nella settimana fra il 24 e il 30 giugno. Questo per consentire i test di pre-esercizio in vista della prossima apertura della tratta fra Dateo e San Babila, come prevedono le norme sulla sicurezza dei sistemi di trasporto.

Durante i giorni di sospensione della M4, i tecnici dovranno intervenire sui sistemi di gestione della metro "driverless" sull'intera tratta Linate-San Babila ed effettuare tutte le prove di collaudo in assenza di passeggeri, come richiesto dalla Commissione di Sicurezza Ministeriale. I passeggeri potranno utilizzare le linee di superficie, in particolare la linea 73 che collega l'aeroporto di Linate con il centro città. (ANSA).