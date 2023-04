Gallerie d'Italia Torino, 4 appuntamenti con Vittorio Cosma

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Vittorio Cosma torna, dopo la performance a Milano, all'interno delle sale auliche delle Gallerie d'Italia con Open Machine, il progetto di improvvisazione al buio che da qualche anno porta in tour per l'Italia. Dal 18 maggio sono 4 gli appuntamenti a Torino e 4 quelli a Milano, organizzati da Gallerie d'Italia, The Goodness Factory e Music Production.

Le musiciste e i musicisti coinvolti si incontrano sul palco, non ci sono prove a precedere il live e il pubblico si trova immerso in un autentico momento di creazione artistica con il quale può interagire liberamente. Alle Gallerie d'Italia Torino il primo appuntamento sarà giovedì 18 maggio con la cantante e produttrice Biancamaria Scoccia in arte Whitemary, con il trombonista italiano fra i più famosi al mondo Gianluca Petrella e con la chitarra di Damir Nefat. Il 25 maggio Vittorio Cosma sarà accompagnato dal compositore producer e sound designer torinese Daniele Mana e dall'arpa e dalla voce angelica di Cecilia.

Il terzo appuntamento si terrà giovedì 15 giugno con il pop elettronico dei Plastica e con Giancarlo Parisi polistrumentista e compositore. Ultimo appuntamento alle Gallerie d'Italia - Torino sarà giovedì 22 giugno con il batterista Alessio Sanfilippo e con artisti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

"La trasformazione di palazzi storici in luoghi d'arte e la condivisione di collezioni di proprietà e di progetti culturali originali sono le caratteristiche principali del nostro Progetto Cultura, in perfetta sintonia con le prossime performance di Open Machine. Creare musica all'interno di spazi d'eccezione, saloni e corti, con il coinvolgimento del pubblico, interpreta bene l'identità delle Gallerie d'Italia e il valore sempre crescente di un museo vivo, aperto, capace di sperimentare soluzioni innovative per raccontare al meglio il panorama artistico e culturale" commenta Michele Coppola, responsabile Arte Cultura Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore delle Gallerie d'Italia. (ANSA).