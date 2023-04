Concorsopoli: Franzini, 'completo il mio mandato di rettore'

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Resterà al suo posto Elio Franzini, il rettore dell'università Statale di Milano, che oggi è stato rinviato a giudizio per due concorsi per posti di professore ordinario di urologia all'ospedale San Paolo e San Donato. Lo ha assicurato lui stesso in una lettera inviata al personale dell'ateneo.

"Quasi sollevato per il fatto che si possa finalmente fare chiarezza sulla vicenda specifica, con la consueta responsabilità con cui ho sempre servito la comunità della Statale e con il profondo senso istituzionale che ha sempre guidato la mia condotta - ha scritto -, rinnovo l'impegno a completare il mio mandato rettorale e svolgere quel ruolo di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività di ricerca, didattica e terza missione che lo Statuto mi conferisce" "A spingermi - ha aggiunto - non è soltanto il legittimo desiderio di difendere il mio onore, ma anche la consapevolezza degli importanti traguardi che abbiamo raggiunto insieme e che ho voluto menzionare con orgoglio durante la recente inaugurazione dell'anno accademico, ringraziando ciascuna e ciascuno di voi per la passione, la tenacia, la competenza professionale e lo spirito di sacrificio che li hanno resi possibili, nonostante gli anni davvero difficili che stiamo vivendo". (ANSA).