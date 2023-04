Commercialista ucciso: convalidato il fermo del presunto omicida

(ANSA) - LODI, 26 APR - È stato convalidato il fermo di indiziato di delitto per Francesco Vailati, il 60enne accusato di aver ucciso il commercialista milanese Antonio Novati, il quale gli stava andando a notificare la data, senza proroghe, entro la quale lasciare l'abitazione dopo l'aggiudicazione in asta ad altri proprietari. L'uomo rimane dunque, in carcere.

Il gip ha motivato la decisione specificando che sussistono gravi indizi di colpevolezza. (ANSA).