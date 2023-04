All'Asst Garda grazie ad AI supporto rapido e sicuro ai pazienti

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Grazie all'installazione di un sensore ottico intelligente per ogni posto letto, in grado di leggere l'ambiente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è possibile raccogliere ed elaborare un grande numero di informazioni e dati assistenziali. In questo modo il personale potrà conoscere in ogni momento le necessità dei singoli degenti e intervenire in modo puntuale, garantendo un maggior grado di sicurezza e ottimizzando la componente assistenziale. E' quanto accade nell'ospedale di comunità di Prevalle (Brescia).

Il progetto è stato attuato in questi giorni da Asst Garda e Teiacare - informa l'azienda socio-sanitaria - per un nuovo modello di assistenza grazie all'Intelligenza artificiale. Gli ospedali di comunità - viene ricordato - consentono ai pazienti, non più in fase acuta, di completare il ciclo di cure necessario per rientrare a casa: sono strutture il cui obiettivo è quello di supportare e alleggerire gli ospedali che si devono concentrare solo nelle fasi acute della malattia.

In particolare, tramite una app operatore, "Ancelia" si consentirà al personale sanitario, a seguito di notifiche in tempo reale su tablet o smartphone, di intervenire in modo rapido e mirato, assicurando una pronta assistenza e riducendo il rischio di eventi avversi. L'app manager, invece, assicurerà alla direzione sanitaria la possibilità di dedicare le risorse assistenziali in maniera mirata rispetto alle condizioni dei pazienti migliorando la distribuzione dei carichi di lavoro a vantaggio degli stessi. (ANSA).