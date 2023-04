A Milano murale celebra sindaci ribelli contro la dittatura

(ANSA) - MILANO, 26 APR - A Milano da oggi un murale celebra cinque sindaci 'ribelli' della città che hanno esercitato, in tempi diversi, il ruolo di primo cittadino all'indomani della Liberazione dell'Italia e che sono stati fieri oppositori al nazifascismo durante la Resistenza. Si tratta di cinque storie politiche diverse, ma con un forte impegno in comune: l'affermazione dei valori democratici e della libertà. I sindaci ricordati dal murale, a due passi dal Duomo in via Lupetta, sono Antonio Greppi, Virgilio Ferrari, Gino Cassinis, Pietro Bucalossi, Aldo Aniasi.

L'opera è stata realizzata dal collettivo artistico Orticanoodles e dall'associazione OrMe - Ortica Memoria di Milano, in collaborazione con Fiap e Fondazione Aniasi, con il patrocinio del Comune di Milano. "I miei cinque illustrissimi predecessori erano persone molto diverse tra loro, ma accomunati da questo credo profondo nei valori democratici e antifascisti - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala all'inaugurazione -, nell'idea di ricominciare a Milano quel percorso di progressismo socialista interrotto nel ventennio fascista".

Il murale si estende su una superficie di 140 metri quadri ed è stata realizzato su un muro cieco dell'ex Collegio dei Barnabiti, ora in concessione all'Università degli Studi di Milano.

I sindaci protagonisti del riscatto morale e politico della città di Milano sono stati ribelli perché si sono opposti, in tempi e in modi diversi, alla dittatura e agli orrori della guerra. Alcuni hanno vissuto la Grande Guerra in trincea, tutti si sono 'ribellati' alla barbarie nazifascista, pagando in prima persona: chi il carcere, chi la persecuzione, chi il confino, chi sulle montagne da partigiano. "Siamo partiti dal quartiere dell'Ortica e ora usciamo con l'obiettivo di creare un 'museo diffuso' sui temi della memoria - ha spiegato Serafino Sorace, Presidente dell'associazione OrMe - Ortica Memoria -. La speranza è che da oggi chi passerà di qua possa trovare spunto per approfondire la storia di Milan, soprattutto i più giovani".

