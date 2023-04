Pensionato muore cadendo dal tetto di casa nel Comasco

(ANSA) - COMO, 24 APR - Un pensionato di 71 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a Pognana Lario, in provincia di Como, in seguito a una caduta dal tetto della sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sul tetto per fare alcuni lavori quando ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di almeno cinque o sei metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo. Sulla dinamica dell'accaduto stanno facendo accertamento i carabinieri del posto. (ANSA).