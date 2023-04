Autopsia, il commercialista è stato ucciso con 11 coltellate

(ANSA) - LODI, 24 APR - Dall'autopsia che si è tenuta sul cadavere del commercialista Antonio Novati, 75 anni, trovato morto nella sua auto a Massalengo (Lodi) giovedì scorso, è emerso che è stato colpito con 11 coltellate.

Secondo l'esito degli esami, Novati è stato colpito tre volte alle spalle, probabilmente mentre si stava allontanando e poi otto volte all'addome.

Francesco Vailati, 60 anni, in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso Novati, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio avvenuto nel primo pomeriggio nel carcere di Lodi. L'uomo è stato assistito nell'interrogatorio dall'avvocato Chiara Belandi, ha solo affermato di non c'entrare nulla e che il responsabile di quanto gli si attribuisce sarebbe un'altra persona. Il giudice Giuseppe Pighi si è riservato sulla convalida del fermo. Presente all'interrogatorio c'era anche il pm Alfonso Serritiello. (ANSA).