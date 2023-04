Per Design Week alla Triennale oltre 73.000 visitatori

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Durante la Design week di Milano, che si chiude oggi, la Triennale, sede di eventi, mostre e installazioni, ha registrato oltre 77.300 visitatori.

"Una straordinaria presenza italiana e internazionale, in larga parte di giovani - ha detto il presidente Stefano Boeri -.

Grande protagonista è stato il Museo del Design Italiano, riaperto per il nostro centenario con un nuovo allestimento e una nuova selezione di oggetti, insieme alla retrospettiva dedicata ad Angelo Mangiarotti, a Casa Lana e alla mostra Ettore Sottsass. La Parola e a tutte le altre esposizioni e iniziative che hanno reso Triennale uno degli hub di questa Milano Design Week".

Oltre al Museo del Design Italiano, il pubblico ha potuto visitare 12 mostre. Inoltre la Milano Design Week ha rappresentato l'occasione per Triennale di ricordare Fernando Campana con una speciale installazione. Alla programmazione espositiva si sono aggiunti gli appuntamenti del public program e la serata di musica nel Giardino Giancarlo De Carlo, martedì 18 aprile. (ANSA).