Inter: Inzaghi, ho ricevuto ottimi segnali, non avevo dubbi

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' stata una partita interpretata bene: nel primo tempo abbiamo avuto il predominio, ma siamo stati lenti nella circolazione di palla. Poi nella ripresa il gol ci ha sbloccati e abbiamo vinto una partita importante".

Così Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport al termine di Empoli-Inter. "Ho fatto respirare giocatori che avevano giocato tantissimo - aggiunge l'allenatore dei nerazzurri - perché tra 72 ore saremo in campo. Era l'unica settimana in cui potevamo tirare un po' il fiato ma siamo contentissimi di giocarci la semifinale nel nostro stadio". Ma qual è la cosa più importante da portare via da Empoli? "Lukaku e i suoi gol - risponde -, ma tutti quelli che hanno giocato meno sono stati strepitosi. Ho ricevuto ottimi segnali ma su questo non avevo dubbi".

E la doppia sfida di Champions? Suo fratello Pippo tiferà davvero Milan?"E' stato sincero quando ha detto che sarà la semifinale perfetta perché sapete il rapporto che ho con Pippo - risponde -. Lui è tifoso del Milan, ha dato tanto a quella maglia, ma dall'altra parte ci sono io quindi comunque vada sarà contento". (ANSA).