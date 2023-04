Incendio in stabile a Milano, 10 per accertamenti in ospedale

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Un incendio è divampato nel pomeriggio, per cause non ancora accertate, in uno stabile in via Aretusa 6: verso le 16.30 le fiamme sono scoppiate in un appartamento al secondo piano e si sono estese a un'altra casa al piano superiore. Nove residenti e un passante hanno inalato del fumo e sono stati trasportati solo per accertamenti, in codice verde, in ospedale. Il rogo è stato spento.

La palazzina di sei piani è stata evacuata e i due alloggi sono stati dichiarati inagibili. Sul posto sono intervenute sette squadre dei pompieri, personale 118 e polizia stradale.

