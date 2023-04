In Lombardia 12 miliardi dal Pnrr, spinta sulle infrastrutture

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Sul territorio lombardo, secondo le stime attuali, ricadranno oltre 11,5 miliardi di euro di risorse relative al Pnrr e al Fondo complementare - il 12,59% dei fondi totali destinati all'Italia - di cui circa 2,1 miliardi che prevedono Regione Lombardia come soggetto attuatore.

Circa 4,5 miliardi di euro saranno destinati alla "rivoluzione verde e transizione ecologica", altri 3 miliardi per le infrastrutture per la mobilità sostenibile. Con 1,5 miliardi saranno finanziati progetti su istruzione e ricerca, con altri 1,6 miliardi quelli relativi a Inclusione e coesione.

Quasi 800 milioni di euro euro saranno infine destinati alla digitalizzazione e al turismo e 1,3 miliardi alla Sanità per la costruzione di case e ospedali di comunità.

Più nello specifico, circa 460 milioni di euro sono destinati all'edilizia scolastica, altri 437 milioni al rinnovo delle flotte di bus e treni "verdi". Già assegnati anche i 442 milioni per gli interventi tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Oltre 42 milioni, invece, serviranno ad efficientare e convertire i sistemi irrigui in sistemi più efficienti nel campo dell'agricoltura.

Entrando nel dettaglio, il Comune di Milano ha ottenuto finanziamenti pari a 767,8 milioni dal Pnrr e 111 milioni dal Fondo complementare. Tra gli interventi previsti c'è la riduzione delle barriere per l'accessibilità del Museo del Novecento, il rinnovo della flotta filobus con la fornitura di 10 nuovi veicoli (8,8 milioni di euro) e la realizzazione della nuova Beic - Biblioteca Europea di Informazione e cultura che dovrà essere pronta nel 2026. Circa 50 milioni serviranno per il tram tra Niguarda e Cascina Gobba, mentre con 9 milioni sarà creata una sede riservata per la linea circolare 90-91 da piazza Zavattari a piazza Stuparich.

A Brescia parte dei fondi serviranno al consolidamento e al restauro delle mura storiche della città, a Bergamo circa 7,7 milioni saranno utilizzati per riqualificare l'ex carcere di Sant'Agata. Circa 50 milioni, invece, saranno impiegati per la trasformazione della stazione ferroviaria in un polo intermodale. (ANSA).