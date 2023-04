Violenza sessuale su un treno regionale in transito a Milano, arrestato un uomo

Una giovane ragazza ha subito una violenza sessuale su un treno regionale in transito a Milano per Treviglio (Bergamo). Dopo la sua denuncia, il 5 aprile scorso, la Polizia di Stato sabato mattina ha comunicato di aver arrestato il presunto violentatore, un 36enne egiziano, regolare sul territorio nazionale.



L'uomo, secondo le accuse, prima le avrebbe fornito informazioni gentilmente e poi improvvisamente l'avrebbe aggredita. Alla fine però lei sarebbe riuscita a reagire facendo scappare l'assalitore.

Le indagini sono state effettuate congiuntamente dal Compartimento Polfer Lombardia e dalla Squadra Mobile di Milano "anche attraverso l'analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo treno e nelle stazioni interessate dal transito dell'uomo, nonché l'analisi del traffico di celle telefoniche". Ora il 36enne, arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, si trova in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

Il 36enne arrestato con l'accusa di essere il presunto aggressore della ragazza abusata su un treno regionale, il 5 aprile scorso, a Milano, è a sua volta un pendolare della linea per Treviglio (Bergamo). Si tratta di un egiziano incensurato, in regola con il soggiorno, che fa il pizzaiolo a Pioltello (Milano). L'uomo è stato arrestato a casa sua, a Milano. Secondo le accuse quando la ragazza, studentessa 21enne, è salita sul treno lui, salito insieme a lei, avrebbe avuto dei modi gentili dandole anche alcune informazioni ma poi l'avrebbe aggredita all'improvviso, mettendole le mani addosso prima che lei, urlando e divicolandosi, lo mettesse in fuga. La violenza è avvenuta nel piano di sopra della carozza, dove entrambi erano seduti, che in quel momento, secondo quanto riferito dalla Squadra Mobile, era completamente vuota, nel tratto tra Porta Garibaldi e Porta Vittoria. L'uomo poi si è dileguato scendendo alla fermata Forlanini. Proprio la sua frequentazione della linea, insieme ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, ha portato al suo riconoscimento. Una volta individuato, i tabulati telefonici avrebbero dimostrato la sua presenza sui luoghi e all'ora dei fatti.