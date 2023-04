Tassista arrestato per spaccio a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Un tassista di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, perché trovato in possesso di circa 1.350 grammi di cocaina e 170 grammi di hashish. Verso le 18 di ieri i poliziotti del gruppo antispaccio della Squadra mobile in via Panfilo Castaldi hanno notato l'atteggiamento sospetto di un uomo che, uscito da un albergo, è salito a bordo di un taxi facendo praticamente il giro dell'isolato per poi tornare al punto di partenza davanti allo stesso hotel. Gli agenti hanno fermato il passeggero, poi identificato come un cittadino svizzero di 37 anni a Milano per un week end di svago, trovandolo in possesso di cinque capsule in plastica trasparente, simili a normali compresse medicinali, contenenti però circa 2 grammi e mezzo di cocaina, acquistate poco prima dal tassista.

A quel punto gli agenti hanno fermato il tassista, trovando nel vano portaoggetti dell'auto quattro pacchetti di sigarette contenenti 86 capsule di cocaina del peso lordo di circa 72 grammi, dello stesso tipo di quelle poco prima vendute, oltre alla somma di circa 600 euro.

A seguito della perquisizione presso il suo domicilio a Bollate (Milano), e in un'altra abitazione nella sua disponibilità, i poliziotti hanno trovato circa 1.280 grammi di cocaina oltre ad un involucro con altri 35 grammi, 170 di hashish, sostanza da taglio, un bilancino, una macchina incapsulatrice e circa 62.000 euro in banconote di vario taglio nascoste sopra un armadio. (ANSA).