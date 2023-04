Salone del Mobile, servono 40mila nuovi addetti in 4 anni

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Maestranze, operai specializzati, figure tecniche specialistiche, sales manager, montatori di arredi e architetture temporanee. Ma anche nuovi profili professionali legate alla trasformazione digitale e sostenibile.

Sono alcune delle figure professionali più richieste dalle imprese del legno-arredo, che segnalano la difficoltà di instaurare un proficuo dialogo con il sistema formativo.

Proprio per esplorare nuove forme di incontro fra mondo dell'istruzione e del lavoro, al Salone del Mobile di Milano si è tenuto un incontro tra i vertici di FederlegnoArredo e i rappresentanti degli ITS Academy (Istituti tecnici superiori) di riferimento per il settore. "Vogliamo facilitare un rapporto sempre più stretto e proficuo con le realtà scolastiche, stimolando le relazioni tra gli istituti di formazione, in particolare quelli professionali, per riavvicinare al mestiere i giovani del territorio" spiega Barbara Minetto, vice presidente Assarredo e delegata alla formazione di FederlegnoArredo. Il rapporto ANPAL/Unioncamere 2022 (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) stima il fabbisogno di manodopera qualificata per il quadriennio 2022-2026 in oltre 40.000 unità.

Tutti i profili professionali - sottolinea Minetto - "oggi devono essere formati per affrontare la twin transition, sostenibile e digitale". "Le figure capaci di accompagnare i processi di trasformazione verso l'economia circolare e la sostenibilità saranno sempre più richieste dal nostro mercato.

Non formarle - conclude - significa mettere a rischio la competitività dell'intero settore". (ANSA).