Salone del Mobile oggi e domani aperto al pubblico

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Apre al pubblico oggi e domani il Salone del Mobile, 61/a edizione di una delle più grandi manifestazioni mondiali del settore. Alla Fiera di Milano Rho, sono attesi migliaia di visitatori che si aggiungeranno a operatori, buyer, giornalisti e invitati già presenti dal giorno dell'inaugurazione, il 18 aprile. L'edizione 2023 sta per chiudersi con numeri da record e grande soddisfazione da parte degli organizzatori.

La manifestazione comprende anche il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace3.0, S.Project, Euroluce, SaloneSatellite. Complessivamente 2000 espositori da 37 Paesi, con oltre 550 giovani talenti under 35 da 31 Paesi e 28 scuole di design da 18 nazioni. Nei giorni scorsi in Fiera si sono confrontati in talk e dibattiti, architetti, designer ed esperti.

Grande attenzione anche da parte delle istituzioni. Il Salone è stato inaugurato dalla premier Giorgia Meloni e visitato, tra gli altri, dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, da Andrea Abodi, ministro dello Sport e giovani e Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Oggi è prevista la presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Ieri la Fiera di Rho è stata scelta dai sindacati del settore come punto di ritrovo anche per la manifestazione dei lavoratori del legno e arredo in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (ANSA).