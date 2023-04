Rissa fuori dalla stazione Centrale a Milano, 5 denunciati

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Cinque stranieri tra i 14 e i 48 anni, tre di nazionalità marocchina e due gambiana, sono stati denunciati per rissa dai Carabinieri, impegnati nei servizi di sicurezza disposti dal governo nella zona della Stazione Centrale di Milano.

I cinque, tutti con precedenti, irregolari, sono stati denunciati ieri sera tra piazza Duca D'Aosta e via Vittor Pisani, durante una violenta lite scoppiata tra loro "che si scagliavano gli uni contro gli altri rami e pietre". "Secondo una prima ricostruzione dei militari intervenuti - si legge in una nota dell'Arma - la rissa era riconducibile a un tentativo di furto di un cellulare ai danni di uno dei marocchini coinvolti. Sedata la rissa, i cinque uomini coinvolti sono stati identificati e denunciati. I tre cittadini marocchini sono stati trasportati in codice verde presso l'Ospedale Fatebenefratelli mentre i due cittadini gambiani, tutti con lievi escoriazioni al volto e agli arti, sono stati medicati sul posto da personale sanitario del 118, rifiutando il trasporto". (ANSA).