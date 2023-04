Per Berlusconi un'altra notte tranquilla al San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 22 APR - È stata un'altra notte tranquilla quella trascorsa da Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile per curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Lo si apprende da fonti sanitarie. Le condizioni di salute del Cavaliere, ora ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, rimangono in "lento e progressivo miglioramento" come annunciato ieri nel bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. In mattinata al San Raffaele è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, la fidanzata del Cavaliere. (ANSA).