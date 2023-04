Festival Musical Square al Teatro Lirico Giorgio Gaber

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Beethoven, Brahms, Tchaikovsy, Chopin, Elgar e Tosti. Sono solo alcuni dei nomi, proposti dal 15 maggio al 9 novembre, del festival Musical Square, che prevede sei appuntamenti, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. L'ideatore è il musicista Giuliano De Angelis, violoncellista e solista internazionale.

"Ho pensato a Musical Square - spiega De Angelis - come ad una piazza, un luogo familiare dove potersi ritrovare tra amici, in famiglia; un modo di vivere la musica informale e accessibile a tutti. Vorrei che varcando le porte del teatro Lirico si sentisse l'aria del giorno di festa. Ho cercato di proporre la musica da camera in una veste nuova, più moderna, strizzando l'occhio anche a diversi generi musicali, al teatro, al cinema, con artisti di livello internazionale".

Il progetto - spiegano gli organizzatori - è possibile grazie alla sinergia con il direttore artistico del comparto musica classica del Teatro Lirico, Roberto Favaro; il coordinamento artistico del festival è invece affidato alla violinista russa Yulia Berinskaya. L'evento di apertura di lunedì 15 maggio, #RomanticStories, vedrà protagonista un sestetto composto dai musicisti Ilya Grubert e Silvia Mazzon (violini), Anna Serova e Dean Anderson (viole), Silvia Chiesa e Giuliano De Angelis (violoncelli). In programma il Sestetto n. 1 op. 18 di Johannes Brahms e il Souvenir de Florence op. 70 di Piotr Ilic Tchaikovsky. (ANSA).