Con il FuoriSalone un angolo di Sicilia a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Un angolo di Sicilia a Milano, ai Chiostri di Sant'Eustorgio, dove per il FuoriSalone ha trovato casa il "Bar Meravigghia" di Birra Messina.

Tutti siciliani gli ospiti, da Colapesce Dimartino a Eva Riccobono, modella, attrice e presentatrice televisiva fino a Marco De Vincenzo, nuovo Direttore Creativo di Etro. Oltre a partecipare ai talk, gli ospiti possono prendere parte alla decorazione di maioliche siciliane originali, che andranno a comporre l'installazione site-specific "mosaico di meravigghia" (2,6mt x 2mt di altezza) guidati dalle mani degli artisti siciliani Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni, che presentano in anteprima i nuovi bicchieri in edizione limitata che hanno disegnato per Birra Messina ispirandosi al Barocco di Noto e alle Pigne di Santo Stefano di Camastra (Messina). Ad accompagnare il tutto la musica dei Four On Six e della Band Folk Giampiero Amato and Sicilian Family. (ANSA).