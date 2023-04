Commercialista ammazzato nel Lodigiano, fermato un uomo

(ANSA) - LODI, 22 APR - Un uomo di 60 anni di Lodi è stato fermato per l'omicidio di Antonio Novati, 75 anni, commercialista milanese trovato morto nella sua auto nelle campagne di Massalengo (Lodi).

Aveva perso la sua casa dopo che era stata messa all'asta e Antonio Novati era andato a comunicargli la data in cui avrebbe dovuto lasciare il posto in cui era nato e cresciuto. È questo il probabile motivo che ha portato l'agricoltore di 60 anni ad ammazzare il commercialista milanese. Tutte le proprietà dell'agricoltore, infatti, compresi i suoi campi, erano andate all'asta e un compratore se le era aggiudicate lo scorso mese di febbraio. Non era la prima volta che l'uomo incontrava Novati dato che lo aveva visto in tutte le varie fasi di procedura d'asta. Ma, stavolta, aveva capito che avrebbe dovuto, davvero e senza proroghe, andarsene via da dove era nato e cresciuto. Da qui una colluttazione e, poi, l'omicidio (ANSA).