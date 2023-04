Tartaruga nel cortile di una scuola, pm Milano apre indagine

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Il pm di Milano Stefano Civardi ha aperto una inchiesta per abbandono di animali in merito al caso di una testuggine greca trovata tre giorni fa nel giardino di una scuola elementare del Milanese. Tartaruga che i carabinieri del gruppo forestale della Lombardia, allertati, hanno sequestrato e messo in salvo portandola al centro recupero animali selvatici di Vanzago, nell'hinterland.

A scoprire l'esemplare di "testudo graeca" abbandonata nel cortile dell'istituto è stata martedì scorso una bidella. Subito sono state allertate le forze dell'ordine che, oltre a sequestrare il rettile, per giunta privo di microchip elettronico, lo hanno affidato alle cure dei volontari della struttura protetta dedicata agli animali selvatici.

Il pm, il giorno dopo, ha aperto un fascicolo per cercare di individuare il responsabile dell'abbandono che rischia l''arresto fino a un anno o un ammenda che va da 1000 a 10 mila euro e, inoltre, ha chiesto la convalida con contestuale emissione del provvedimento al gip. (ANSA).