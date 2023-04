Sequestrati 900 mila euro a cartomante truffatrice

(ANSA) - VARESE, 21 APR - Una donna di 67 anni, sedicente cartomante e sensitiva nota sulle piattaforme social come "Asia", con trasmissioni TV a diffusione nazionale e residente a Cassano Magnago (Varese), è stata denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi.

Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), ha emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo di beni pari a circa 900 mila euro, importo corrispettivo ai mancati versamenti contributivi. Tra i raggirati anche una giovane malata di Sla, a cui la maga, spesso coadiuvata dalla figlia, in arte Azzurra, aveva promesso la guarigione a fronte di lauti pagamenti.

(ANSA).