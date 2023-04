Sala, a Milano servono un piano parcheggi e meno auto

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Milano ha "assolutamente" bisogno di un Piano parcheggi e "ha bisogno di avere meno macchine per strada: chiederò di avviare immediatamente un tavolo, non retorico. Dobbiamo fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un convegno su 'Piano parcheggi e qualità urbana' nella sede di Assimpredil Ance.

Il sindaco ha ricordato che in città ci sono 600mila posti auto, eppure "assistiamo a situazioni di sosta selvaggia. Non possiamo non affrontare la questione. Dobbiamo recuperare spazi - ha spiegato - e ci sono due vie logiche: la prima è costruire parcheggi e la seconda è convincere i milanesi che si può un po' fare a meno della macchina. Io, in primis, non ho mai fatto alcuna crociata anti-auto, ma è evidente che rispetto a certe città europee, comparabili come tipo di vita e dimensioni, a Milano abbiamo più macchine". Sulle aree per realizzare nuovi parcheggi, ha risposto "ci stiamo ragionando, è chiaro che la cosa migliore è partire dai parcheggi di prossimità e da dove si possono prendere i mezzi è meglio". "Non necessariamente" saranno parcheggi sotterranei "perché tutto ciò che a Milano è sotterraneo è molto complicato e si può sempre trovare qualcosa che blocca gli scavi. Io sarei per rigenerare, senza rubare spazio ma rigenerando quelli già costruiti. Dopodiché - ha aggiunto - proposte per spazi sotterranei che abbiano un senso certo, ci mancherebbe". (ANSA).