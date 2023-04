Ferito nel villaggio olimpico a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Un incidente sul lavoro si è verificato stamani a Milano, dove un operaio è caduto da un'impalcatura. L'uomo, un 37enne, non si troverebbe in pericolo di vita.

E' accaduto poco dopo le 13.30, quando è stato dato l'allarme nel cantiere del futuro villaggio olimpico in via Lorenzini, nella zona del Varco numero 5, nell'ex scalo di Porta Romana.

Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato in codice giallo al Policlinico con sospette fratture a un braccio e una gamba.

(ANSA).