Zanna di elefante e statuine sequestrate, erano una eredità

(ANSA) - VARESE, 20 APR - I Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Somma Lombardo (Varese) hanno sequestrato una zanna di elefante e cinque statuette in avorio, ereditati da un uomo residente nel varesotto.

È stato lui a segnalare ai carabinieri il ritrovamento. A seguito delle indagini svolte dai Forestali, è emerso che la zanna e le statuette possano essere riconducibili a traffici derivanti dal bracconaggio in Africa.

Le zanne di elefante sequestrate, in base alla normativa, potranno essere oggetto di confisca al termine di un iter giudiziario in cui la Commissione scientifica CITES, Autorità istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dovrà decidere il destino dei beni che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere destinati alla conservazione per finalità didattica o scientifica. Al cittadino che ha ereditato gli oggetti non è stata contestata alcuna violazione. (ANSA).