Verde Giffoni, è tutto pronto per la seconda edizione

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Manca poco per la seconda edizione di Verde Giffoni, l'evento ideato da Giffoni Experience e prodotto da Giffoni Innovation Hub, dedicato al tema della sostenibilità. Un appuntamento che quest'anno vede come prima tappa Milano. Nella Deloitte GreenHouse, sede che ospiterà l'evento il 5 maggio, ci saranno moltissimi giovani che avranno la possibilità di confrontarsi con i manager delle grandi aziende che stanno facendo della sostenibilità la loro bandiera. Ad aprire i lavori sul palco della Deloitte GreenHouse il fondatore e direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi. La mattinata sarà divisa in due momenti: inizialmente verranno presentati alcuni short movies a tema sostenibilità, per offrire ai giovani partecipanti alcuni spunti di riflessione utili per affrontare il successivo bootstrap. Durante questa seconda fase, infatti, i ragazzi saranno divisi in gruppi di lavoro e saranno chiamati a confrontarsi su argomenti specifici, supportati da alcuni mentor, con l'obiettivo di elaborare alcune proposte di intervento da condividere nella sessione pomeridiana. Nella seconda parte della giornata, spazio al confronto con gli speech dei partner invitati e alla presentazione dei progetti elaborati dai ragazzi. A chiudere l'evento un cocktail network finale. Sarà possibile partecipare all'evento in presenza, oppure seguirlo da remoto previa prenotazione al link seguente: https://giffoni.info/ticket-verdegiffoni. (ANSA).