Sorvegliato speciale con droga e fucile a pompa, arrestato

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Era stato scarcerato lo scorso febbraio e sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale ma in casa aveva undici chili di hashish, cocaina, 70mila euro in contanti e un fucile a pompa.

Per questo, gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato un 44enne del quale avevano saputo che aveva probabilmente ricominciato a spacciare.

I poliziotti hanno visto uscire dal portone dello stabile dove abita, nel capoluogo lombardo, e mettersi alla guida di un'auto: si è incontrato con due ragazze e, poco dopo è stato controllato. Addosso aveva 52 grammi di cocaina, mentre all'interno del suo portafogli altri cinque involucri di droga.

Durante la perquisizione in casa sono stati trovati 71.700 euro in contanti nascosti nel ripostiglio e 1.700 euro in un cassetto.

Nel solaio, infine, i poliziotti hanno trovato undici chili di hashish, oltre due e mezzo di marijuana, 330 grammi di cocaina, cinque chili di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, un fucile a pompa Winchester modello 1300 Defender e circa 150 cartucce. Aveva anche cinque ordigni artigianali e per questo è stato quindi anche denunciato per detenzione illegale di armi comuni da sparo ed esplosivi e per la violazione dell'articolo 73 del Codice antimafia in quanto aveva guidato l'auto con la patente revocata a seguito della sorveglianza speciale. (ANSA).