Sito Areu, i giornalisti incontrano l'assessore Bertolaso

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Decine di giornalisti e cronisti lombardi questa mattina si sono dati appuntamento sotto la sede della Regione Lombardia per chiedere la riapertura immediata del sistema "real time" di Areu 118 chiuso da venerdì.

Il presidio era stato anticipato da una riunione con i direttori delle testate lombarde, organizzata dall'Alg, dal Gruppo Cronisti e dall'Ordine dei giornalisti. Nell'incontro i direttori avevano ribadito la necessità di garantire a giornali, radio, Tv e siti web quelle informazioni di base che da 13 anni a questa parte - col sistema "real time" - hanno permesso la copertura degli interventi di pronto soccorso gestiti dal 118 nelle 12 province lombarde.

Al termine del presidio una delegazione di giornalisti è stata ricevuta dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e dal suo staff. "Bertolaso - riferisce l'Alg - non ha accolto la richiesta di riattivazione immediata del servizio 'real time'.

In compenso ha chiesto due settimane di tempo per definire tecnicamente il nuovo sito Areu".

In particolare, sempre secondo l'Alg, "Bertolaso ha garantito che a livello informativo la piattaforma non sarà peggiorata: anzi, ha garantito che sarà migliorata offrendo servizi di comunicazione diretta da parte delle strutture sanitarie interessate agli interventi".

"I miglioramenti tecnologici preannunciati - ha commentato il presidente Alg, Paolo Perucchini - potevano e possono essere introdotti mentre la vecchia piattaforma è operativa". (ANSA).