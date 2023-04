Noto commercialista trovato morto in auto nel Lodigiano

(ANSA) - LODI, 20 APR - Un noto commercialista di 75 anni, Antonio Novati, è stato trovato morto nella sua auto in un campo a Massalengo, in provincia di Lodi. L'uomo, secondo i primi accertamenti, è stato colpito da più fendenti all'addome e l'auto era sporca di sangue. Il procuratore di Lodi, Maurizio Romanelli, ha disposto l'autopsia sul corpo, che è stato trasportato all'istituto di medicina legale di Pavia.

Novati era sposato, aveva due figli e tre nipoti, ed era titolare di due studi, uno a Milano ed uno a Melegnano. Era stato perito e curatore fallimentare per il tribunale di Lodi oltre che custode per procedure esecutive immobiliari, mentre il suo studio si occupava di consulenza societaria e aziendale, fiscale e di contabilità. (ANSA).