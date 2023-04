Festival Universitario a Milano al via il 13 maggio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - University Network, la realtà leader in Italia con oltre 1 milione di studenti coinvolti e con una presenza capillare in oltre 35 università italiane, il prossimo 13 Maggio dà vita al Festival Universitario 2023, il più grande evento universitario di carattere nazionale che si terrà presso il Talent Garden di Milano in Via Calabiana. E' possibile registrarsi per partecipare al Festival al seguente link https://www.universitynetwork.it/ Fra i primi ospiti e professionisti che hanno aderito alla manifestazione: Martina Riva (Assessora allo sport, al Turismo e alle politiche Giovanili comune di Milano), Luca de Gaetano (Founder Plastic free), Niccolò Calandri (Ceo & Founder 3Bee), Davide Dattoli (President & Founder Talent Garden), Chiara Trombetta (start up Italia), Gianluca di Marzio (Giornalista e reporter Skysport), Fabiana Andreani (@fabianamanager, Ambassador Haier Europe), Alessandra Gatti (Talent Garden), Sara Gigliotti (@humanrecruiter, Group Employer Branding Manager Haier Europe), Anna Schieppati (Career Advisor, Talent Garden), Arianna Gamannossi (Content Creator & Social Media, Vois), Isabella Daiana Dancs (Cybersecurity Proposal Engineer, Sicuritalia S.p.A,) Stefano Maiolica (Un Terrone a Milano).

A condurre l'evento Antonella Arpa in arte Himorta, star dei social e del piccolo schermo da oltre 1 milione di followers e Chiara Piotto di SkyTg24.

L'evento, che sarà interamente cashless, è patrocinato dalla Commissione Europea, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e Confindustria Lombardia, vede coinvolti insieme una molteplicità di brand promotori ed istituzioni che hanno deciso di impegnarsi a sostegno del futuro dei giovani universitari. Media partner del Festival Universitario 2023 sono ANSA, SkyTg24, Il Giorno, Wired, CNC Media, Mi -Tomorrow, Giffoni Innovation HUB, Startup Italia e Luce! Radio partner dell'evento è Radio m2o.

Molteplici anche i media partner social come Pillole di Economia, Eccellenza Italiana, Starting Finance, Milano Says, Milano Per Pochi e TopSquad, I supporting partner dell'evento sono invece Engineering, Gi Group, Haier Europe, Talent Garden, Ticketmaster e Tucano.

(ANSA).