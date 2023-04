Donna uccisa nel Pavese, dubbi sull'identità dell'uomo ferito

(ANSA) - PAVIA, 20 APR - Proseguono le indagini dei carabinieri sul delitto avvenuto ieri a Scaldasole (Pavia), piccolo Comune della Lomellina. Anila Ruci, 38 anni, badante albanese, è stata uccisa con una coltellata alla gola.

L'assassino l'ha poi coperta con un lenzuolo bianco. A lanciare l'allarme è stato un altro albanese di 30 anni, che pure è stato accoltellato, e che in paese veniva presentato dalla vittima come suo fratello. In realtà pare si tratti solo di un amico.

L'uomo si trova attualmente ricoverato al Polcilinico San Matteo di Pavia. È grave, ma non in pericolo di vita (è stato ferito al collo, all'addome e a un braccio): non appena le sue condizioni lo consentiranno, i carabinieri lo ascolteranno. La sua testimonianza potrebbe essere fondamentale per far luce sul giallo.

Ieri pomeriggio il 30enne è stato visto accasciarsi in via Piave, vicino all'abitazione dove è stata uccisa la sua connazionale. Quando sono arrivati i soccorsi, l'uomo li ha invitati ad entrare in casa dove hanno trovato il corpo senza vita della 38enne.

Anila Ruci abitava a Scaldasole (Pavia) da circa un anno. In precedenza era stata, a casa di parenti, nel vicino Comune di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia). Oltre all'attività di badante, era anche donna di servizio. A sospettare che le fosse accaduto qualcosa di grave ieri è stata anche un'estetista, titolare di un centro a Scaldasole (Pavia) a pochi metri dalla casa dove è stata uccisa Anila. La badante infatti aveva fissato un appuntamento alle 16.30, ma non si è presentata. Pochi minuti dopo il suo cadavere è stato ritrovato nella casa di via Piave 14. (ANSA).