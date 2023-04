Dall'Università Cattolica laurea honoris causa ad Armani

(ANSA) - MILANO, 20 APR - L'università Cattolica di Milano ha deciso di conferire la laurea honoris causa in Global Business Management a Giorgio Armani, che la riceverà in una cerimonia in programma l'11 maggio al Teatro Municipale di Piacenza, la città dove è nato nel 1934 e dove è cresciuto prima di trasferirsi con la famiglia a Milano, dove ha fondato il suo marchio inconfondibile.

Dopo il saluto del rettore Franco Anelli, la preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, Anna Maria Fellegara leggerà le motivazioni con cui la Facoltà ha attribuito il riconoscimento accademico a "un imprenditore divenuto protagonista del global business grazie alle sue straordinarie capacità creative, organizzative e strategiche". Alla cerimonia parlerà anche lo stesso Armani, lo stilista che ha fondato un gruppo con 8.304 dipendenti e 9 stabilimenti di produzione.

