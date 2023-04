Auto: presentato a Monza il team Lamborghini Roma by DL Racing

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Una serata all'Autodromo Nazionale di Monza per ritrovarsi tutti insieme e presentare in forze il nuovo team Lamborghini Roma by DL Racing. La squadra nata dalla partnership tra la prestigiosa concessione della Capitale e la scuderia milanese ha approfittato dell'esordio stagionale in pista per svelare la livrea delle proprie Huracan ST Evo2 e i vari piloti che saranno protagonisti su due Lamborghini in entrambe le serie del Campionato Italiano GT (Sprint ed Endurance) e nel monomarca internazionale Lamborghini SuperTrofeo Europe (comprese le Grand Finals di fine stagione), oltre a tre vetture nel neonato SuperSport Series GT (che si disputa negli FX Racing Weekend).

Le auto della scuderia sono seguite tecnicamente da Target Racing e una figura esperta del calibro di Fabrizio Del Monte (già pilota F1) è stata scelta nel ruolo di Team Manager. Per DL Racing, realtà che fa capo all'imprenditore Diego Locanto, è una sfida ambiziosa dopo un brillante 2022 con anche esperienze internazionali: "La squadra nasce dall'ispirazione dell'amico Marco Santanocita e mia - ha detto Locanto alla presentazione -.

Insieme abbiamo creato un team con connotati precisi, in primis mettere i piloti al centro del progetto e abbiamo ben 15 driver per i campionati più belli d'Italia ed Europa. Abbiamo compiuto uno sforzo importante a livello di impegno e investimento per mettere in pista tre vetture e abbiamo concluso l'accordo con una delle realtà tecniche più blasonate per Lamborghini, cioè Target Racing. In più abbiamo messo in campo tutta l'esperienza maturata a livello sportivo e di comunicazione/marketing. Tutte queste situazioni si coadiuvano per raggiungere gli stessi obiettivi e risultati concreti".

Per Lamborghini Roma è intervenuto il General Manager Marco Santanocita: "Per noi il motorsport è un settore fondamentale sul quale costruire. Siamo contenti di essere arrivati fin qui insieme a DL Racing e di aver dato vita a questo grande team.

Schierare tre vetture e così tanti piloti in campionati di alto profilo è motivo di orgoglio. La chiave è la passione". (ANSA).