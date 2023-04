A Milano nasce Out, il cortile sociale per svago e cultura

(ANSA) - MILANO, 20 APR - A Milano è stato inaugurato 'Out: il cortile sociale' nel mercato coperto di viale Monza, uno spazio riqualificato dal Politecnico di Milano - Off Campus Nolo con il sostegno di Fondazione Claudio De Albertis, istituita da Borio Mangiarotti, e di Fondazione di Comunità Milano.

Il cortile prima inutilizzato è stato trasformato in uno spazio polifunzionale, con zone dedicate allo svago e alla socialità e con aree di servizio, come postazioni per lettura e smart working. L'intervento ha restituito al quartiere uno spazio per la condivisione e la cultura, animato da un palinsesto di attività. Lì infatti si terranno doposcuola, lezioni sull'economia circolare e lo spreco alimentare, concerti, spettacoli e cinema all'aperto.

"Il mercato di viale Monza, oltre ad avere un grande valore dal punto di vista architettonico, è sempre stato un luogo di aggregazione e di scambio e siamo convinti che il nuovo cortile lo renderà ancora più vivace - ha dichiarato Edoardo De Albertis di Fondazione Claudio De Albertis -.È proprio questo l'obiettivo della Fondazione: contribuire alla realizzazione di luoghi di incontro, socialità e inclusione all'interno di Milano, la città che mio padre ha profondamente amato".

"Fino ad ora inutilizzato, il cortile adesso si prepara a diventare un contenitore di occasioni di socialità, dove le persone potranno trovarsi e partecipare ad attività culturali, ricreative ed educative", ha aggiunto Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e Partecipazione del Comune. (ANSA).