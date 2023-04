A Milano continua l'allerta meteo per forti piogge

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Continua a piovere sulla città di Milano per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha confermato anche per oggi e fino a domani un'allerta meteo di tipo moderato per rischio idrogeologico.

Allerta moderata inoltre anche per rischio idraulico su Milano fino a questa sera. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (ANSA).