Per la Rinascente nel primo trimestre crescita di oltre il 30%

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "Crescita a due cifre, oltre il 30%" per Rinascente nel primo trimestre 2023: a spiegarlo è stato il ceo Pierluigi Cocchini a margine della conferenza stampa di presentazione di AmaMi, capsule collection realizzata in occasione della design week.

Nel primo trimestre dello scorso anno c'era "ancora il covid, è scoppiata la guerra, i problemi di energia e inflazione" ha detto, insomma un momento difficile, "quindi - ha aggiunto - nel primo trimestre di quest'anno c'è un bilancio double digit" rispetto al 2022, in crescita anche rispetto al 2019, cioè a prima della pandemia. E quindi sul risultato dell'anno "siamo moderatamente ottimisti" ha precisato.

Ancora non sono tornati in massa i clienti cinesi che nel 2019 nel punto vendita di Milano Duomo valevano da soli "il 30% del fatturato turistico", ma "ci sono segnali inequivocabili di risveglio degli incassi tax free" e "sono rientrati nella top ten". Un rientro importante considerando che il fatturato turistico nel punto vendita rappresenta circa un terzo del totale. (ANSA).