Donna trovata morta nel Pavese, si indaga per omicidio

(ANSA) - PAVIA, 19 APR - Una donna, badante di nazionalità albanese, è stata trovata morta oggi pomeriggio in una casa di Scaldasole (Pavia), in Lomellina. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri: dai primi accertamenti sembra che si tratti di un omicidio. La vittima pare sia stata accoltellata. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle 17. All'esterno della casa è stato trovato un parente della donna ferito a coltellate.

I militari hanno isolato il tratto di via Piave, a Scaldasole (Pavia), dove si trova l'abitazione. Sono in corso ulteriori rilievi per fare chiarezza sul fatto. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della donna deceduta.

La donna si chiamava Anila Ruci e aveva 38 anni e viveva da circa un anno nella casa dove è stata trovata morta. Fuori dall'abitazione si trovava il fratello della vittima, a sua volta accoltellato. L'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. La zona teatro del probabile omicidio, vicina al centro di Scaldasole (Pavia), è stata transennata dai carabinieri che proseguono i rilievi per far luce sul caso.(ANSA).