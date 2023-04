Champions: Lautaro, il derby sarà una partita speciale

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "Il derby sarà una partita speciale, sappiamo cosa significa giocare un derby e in particolare in una semifinale di Champions. Ora però pensiamo prima a tornare a fare bene in campionato. Intanto abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo tutti insieme, questo club se lo merita". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Amazon Prime Video dopo il passaggio del turno in Champions League.

"C'è tanta felicità, tanto orgoglio di rappresentare questo club in questo panorama. Sono felice anche per la mia famiglia e la dedica va a mio fratello che ha subito un brutto infortunio al ginocchio. Il mio momento? A volte la palla entra, altre un po' di meno, ma la squadra mi ha sempre supportato e questo mi è servito tanto". (ANSA).