A Milano il Design arriva anche negli aeroporti

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Nella Design Week di Milano il made in Italy diventa protagonista anche negli aeroporti di Linate e Malpensa con delle esposizioni ad hoc.

Da domani nella hall centrale di Linate, ad esempio, campeggia la poltrona Joe di Jonathan De Pas, Donato D'Urbino e Paolo Lomazzi, iconica seduta a forma di guantone da baseball che fa parte della mostra 'Triennale 1923-2023' a cura di Marco Sammicheli. Così i passeggeri in attesa di imbarcarsi potranno vedere alcuni oggetti di design entrati nella storia, arredi, giocattoli, complementi, elettrodomestici, firmati da figure come Enzo Mari, Bruno Munari, Ettore Sottsass, Achille e Pier Giacomo Castiglioni per citarne solo alcuni.

A Malpensa invece il photosquare, nell'atrio della stazione ferroviaria, ospita la mostra "Áhkát - TerraMadre" di Valentina Tamborra, a cura di Claudio Argentiero, dedicata alle popolazioni artiche della Norvegia, che è terzo capitolo di una trilogia con cui la fotografa ha voluto illustrare le popolazioni che vivono l'Artico, Nell'area extra Schengen, invece, sono esposte le opere di Francesco Maccapani Missoni.

(ANSA).