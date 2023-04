Ustionata all'asilo, bimba di 4 anni dimessa dopo 10 mesi

(ANSA) - BERGAMO, 18 APR - Dopo 10 mesi di ricovero in ospedale è tornata nella sua casa di Osio Sopra (Bergamo) la bambina di 4 anni che era rimasta gravemente ustionata alla scuola dell'infanzia San Zeno il 30 maggio 2022 (tra l'altro giorno del suo compleanno), quando era stata investita da una fiammata partita da un braciere acceso per cuocere dei marshmallow durante una lezione di orienteering, alla presenza anche di alcuni genitori.

Altri bambini erano rimasti feriti (tra cui uno di 4 anni rimasto ricoverato al Niguarda di Milano per due mesi), ma lei aveva riportato le ferite peggiori: ustioni sul 70% del corpo e sull'80% del viso. Per dieci, difficili mesi la piccola è rimasta ricoverata all'ospedale Buzzi di Milano. Benché a casa, la bambina non è ancora guarita: dovrà sottoporsi a nuove operazioni e indossare delle guaine contenitive, le stesse che il suo piccolo compagno sta indossando come una seconda pelle dalla scorsa estate. Per l'incidente la Procura ha iscritto da tempo tre persone nel registro degli indagati: il papà che aveva acceso il fuoco, un insegnante e la coordinatrice della scuola. Chiesta invece l'archiviazione dalla stessa Procura per il parroco di Osio Sopra, don Luca Guerinoni, quale rappresentante legale dell'asilo: i genitori dei due bambini si sono opposti.