Presidio per sicurezza-vivibilità scuole e Parco Trotter Milano

(ANSA) - MILANO, 18 APR - I genitori degli studenti e i residenti chiedono sicurezza e vivibilità per chi frequenta le strutture scolastiche e le aree verdi del Parco Trotter di Milano. E scendono in strada, venerdì prossimo dalle 8 alle 9.30, nella piazza antistante l'ingresso della scuola e del parco in via Padova 69 alla periferia della città.

"La scuola-Parco Trotter è un bene di tutti a cui tutti vogliamo bene": questo il leit-motiv per cui il Comitato genitori IC Cappelli e l'associazione Amici del Parco Trotter invitano genitori, studenti, insegnanti, lavoratori della scuola e gli abitanti del quartiere a partecipare all'iniziativa. "Ci troviamo - spiegano - per chiedere tutti insieme alle istituzioni cittadine azioni concrete in risposta a quanto sta avvenendo nel parco: spaccio di stupefacenti, presenza di persone non autorizzate nel perimetro della scuola in orario scolastico, atti di vandalismo, abbandono di rifiuti, effrazioni e usi impropri delle strutture della scuola e del parco".

Il Trotter - viene ricordato - è in primo luogo una comunità scolastica, che ospita più di 1000 studenti (tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Una scuola "unica nel suo genere per ricchezza dell'offerta educativa, la stretta interazione con le comunità dei quartieri di bacino e, ovviamente, per la caratteristica peculiare di essere immersa in un parco (che al di fuori dell'orario scolastico diventa anche un parco pubblico). La scuola si apre alla città attraverso il parco e questa relazione produce conoscenza e legami sociali importantissimi. La scuola-parco è un servizio per tutti e per questo merita rispetto e attenzione". (ANSA).