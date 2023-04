Porro, al Salone del Mobile +33% di prevendirt rispetto al 2022

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Abbiamo delle buone notizie, siamo al +33% come prevendita dei biglietti". Lo ha spiegato la presidente del Salone del Mobile di Milano Maria Porro, a margine dell'inaugurazione della 61/a edizione dell'evento che si apre oggi alla presenza della premier Giorgia Meloni. "È interessante la composizione dei Paesi. L'Italia è naturalmente prima Paese ma poi seguono a ruota Germania e Cina, quindi confermo il ritorno degli operatori cinesi, e poi Francia, Spagna, Svizzera, Brasile Usa e ancora Paesi Bassi, Regno Unito - ha concluso -. Davvero abbiamo messo in fila le parole Salone del Mobile, Aprile, Milano. Finalmente il mondo torna a Milano oggi per il Salone". (ANSA).