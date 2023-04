Milano-Cortina, Fontana: 'Su Rho premiato il gioco di squadra'

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Sono stati premiati il gioco di squadra e la capacità organizzativa di un team che anche in questo caso ha fatto della coesione e della competenza le proprie armi vincenti": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato in questo modo la decisione del Cda della Fondazione Milano-Cortina di tenere le gare del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali del 2026 a Rho Fiera.

"Esprimiamo grande soddisfazione, oltre che per l'importantissimo risultato complessivo, anche - ha osservato il governatore - per la celerità con cui questo traguardo è stato raggiunto. Fondamentale è stato il contributo di Fondazione Fiera Milano. Ora il nostro impegno prosegue spedito per lavorare con la massima dedizione e farci trovare pronti all'appuntamento del 2026". (ANSA).