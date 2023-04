Milano-Cortina, Fondazione ha deciso: il pattinaggio sarà a Rho

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si svolgerà a Rho-Fiera. Il cda della Fondazione dei Giochi invernali ha infatti approvato all'unanimità la modifica del Masterplan, con la variazione della venue di gara per lo speed skating (originariamente prevista a Baselga di Pinè, che aveva però rinunciato).

"Considerate le caratteristiche delle due soluzioni proposte e le riflessioni emerse nell'ultima cabina di regia tenutasi la scorsa settimana a Roma - fa sapere la Fondazione Milano-Cortina -, il cda del comitato organizzatore si è espresso all'unanimità a favore del progetto Fiera Rho di Milano. La proposta milanese, interamente finanziata da capitali privati, ha evidenziato, oltre al vantaggio della continuità territoriale con gli altri siti di gara del mondo del ghiaccio - eccezion fatta per il curling - una significativa e maggiore concretezza unita a un abbattimento dei costi operativi. La venue di gara per la disciplina dello speed skating in questa occasione esisterà per la sola durata delle competizioni: una formula sostenibile ed innovativa, che permetterà all'Italia di essere un esempio per le prossime edizioni dei Giochi, con un conseguente rafforzamento del binomio sport e movimento olimpico". "La Fondazione - prosegue la nota - inizierà immediatamente una collaborazione con International Skating Union per realizzare il progetto tenendo in considerazione tutti i requisiti tecnici richiesti. La decisione presa oggi dal Cda tiene conto di alcuni elementi fondamentali: le esigenze tecniche del Comitato Organizzatore; l'esperienza di atleti, staff e spettatori; la tempistica molto serrata in cui bisogna agire; la legacy che il progetto lascerà alla Città di Milano". Il cda ha poi approvato all'unanimità il bilancio '22: l'indebitamento finanziario netto ammonta a 9,2 milioni di euro, "cifra contenuta se si considera il dato relativo al 2021". Migliore anche la liquidità disponibile. Il passivo è di 54.784.542 euro, in linea rispetto alle previsioni. (ANSA).